Под Липецком пропал 68 пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-23T13:23:46+03:00

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В Липецкой области пропал мужчина 68-летний мужчина. Это произошло в минувшую среду, 21 августа. Около 5 часов утра Хорошилов Виктор Николаевич вышел из дома в поселке Трубетчино Добровского района. Как сообщают в ЛООО «Поиск пропавших детей», пенсионер нуждается в медицинской помощи. Может быть дезориентирован. Его ищут родные, полиция и волонтеры.

Был одет: черный пиджак, черные брюки, кепка.

Всех, ко видел Виктора Хорошилова или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом в полицию по номеру "02" или волонтерам по номерам - 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18. Также можно написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU