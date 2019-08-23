В субботу в Липецке 5 улиц останутся без воды

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-23T15:13:26+03:00

"ЛГЭК" рассказал, в каких домах не будет света и воды в понедельник Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также "ЛГЭК" рассказал, в каких домах не будет света и воды в понедельник

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В Липецке ожидается очередное отключение электроэнергии и воды. В субботу, 24 августа, с 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Островского, Леваневского, Береговая, Пляжная, Санитарная.

В понедельник, 26 августа, с 9 утра до 5 часов вечера свет отключат жителям частного сектора в районе Сырского Рудника по улицам Жактовская, Городовикова , Солнечная , Медицинская , Рябиновая , Рудничная , Техническая, Прудная ,переулок Узорный, а также улицы Школьная, Комсомольская , Кооперативная, Котовского, переулок Морозова, Дубинина, Кочубея, проезд Комсомольский.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут на Соколе по адресам: улица Баумана, 2а, 212 строение 1, 212, Римского-Корсакова, Демократическая, Производственная, Восточная, Гражданская, Дружбы, Добролюбова, Пархоменко, Куйбышева, Вильямса, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, П.Лумумбы, Сафонова, Энтузиастов, К.Либкнехта, Высокая, Ковалева, ул. Репина, Свободный Сокол, 2-К.Либнехта.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробная информация по телефонам: 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU