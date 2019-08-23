2019-08-23T17:03:31+03:00
Общество

В субботу в Липецке до +28 градусов и без дождей

Ветер северо-восточный 5-10 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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В выходные в Липецке будет теплоВ выходные в Липецке будет теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Выходные в регионе обещают быть теплыми. В субботу, 24 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла.

Днем в регионе столбик термометра поднимется до отметки +28 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 753 мм рт.ст.

В воскресенье, 25 августа, в Липецке станет немного прохладнее. После обеда - переменная облачность. Синоптики обещают без дождей. В темное время суток около 14 градусов выше ноля. Днем в областном центре 24 градуса тепла. Ветер северный 7-10 м/с. Атмосферное давление без изменений – 755 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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