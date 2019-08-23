Под Липецком пристав спас годовалого ребенка, который заперся в доме
Судебный пристав Лев-Толстовского районного отдела Сергей Щиголев спас ребенка, которому 1 год и 4 месяца. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина вместе с водителем ехали по улице Луговая в поселке Лев-Толстой. Вдруг Сергей заметил женщину. Она плакала.
Сотрудник Управления Федеральной службы судебных приставов решил выяснить, что произошло. Оказалось, внук местной жительницы закрылся в доме. Мальчик очень испугался и громко плакал. На просьбы подойти к двери и открыть ее не реагировал.
Осмотрев дом снаружи, пристав заметил приоткрытое окно. Совместно с водителем они его демонтировали. Сергей Щиголев пробрался в дом, успокоил ребенка и открыл дверь.
ИСТОЧНИК KP.RU