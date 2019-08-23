2019-08-23T15:58:25+03:00
Общество

Под Липецком пристав спас годовалого ребенка, который заперся в доме

Мальчик сильно испугался и плакал, а его бабушка не могла войти в нему
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пристав спас годовалого ребенка, который заперся в домеПод Липецком пристав спас годовалого ребенка, который заперся в домеФото: Пресс-служба УФССП по Липецкой области
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Судебный пристав Лев-Толстовского районного отдела Сергей Щиголев спас ребенка, которому 1 год и 4 месяца. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина вместе с водителем ехали по улице Луговая в поселке Лев-Толстой. Вдруг Сергей заметил женщину. Она плакала.

Сотрудник Управления Федеральной службы судебных приставов решил выяснить, что произошло. Оказалось, внук местной жительницы закрылся в доме. Мальчик очень испугался и громко плакал. На просьбы подойти к двери и открыть ее не реагировал.

Осмотрев дом снаружи, пристав заметил приоткрытое окно. Совместно с водителем они его демонтировали. Сергей Щиголев пробрался в дом, успокоил ребенка и открыл дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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