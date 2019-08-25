2019-08-25T09:51:25+03:00
Политика

В Липецкой области перезахоронили останки 13 красноармейцев

Патриотическая акция прошла на военно-мемориальном комплексе «Тербунский рубеж»
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба администрации Липецкой области.фото: пресс-служба администрации Липецкой области.
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Торжественное закрытие областной «Вахты Памяти - 2019» состоялось в субботу, 24 августа, на военно-мемориальном комплексе «Тербунский рубеж» в селе Озёрки. Окрестности этого населенного пункта - место одного из крупнейших танковых сражений, которое историки часто называют «малой Прохоровкой». Более 27 тыс советских солдат и офицеров защищали тербунскую землю в годы войны и остались в ней навечно. Свыше 10 тыс тербунцев ушли на фронт, около шести тысяч не вернулись домой. Мемориал создан как память о тех событиях.

В ходе закрытия «Вахты Памяти» прошло перезахоронение останков 13 красноармейцев. Это Сергей Котельников, Александр Маркин, а также 11 неизвестных солдат, среди которых медицинская сестра. Теперь в братской могиле на «Тербунском рубеже» захоронены 234 советских воина, имена 46 из них известны.

Также в рамках акции состоялось открытие памятника «Советскому солдату-освободителю». Коленопреклоненная фигура воина из гранита весит 14 тонн. На открытии монумента присутствовали около 1000 человек. После торжественной церемонии всех собравшихся угощали солдатской кашей, звучали стихи и песни о войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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