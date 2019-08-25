2019-08-25T10:07:19+03:00
Общество

В Липецкой области администрация райцентра плохо следила за безопасностью дорог

Зелень на обочинах мешала обзору
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Прокуратура Усманского района в рамках месячника «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» проверила, как администрация города обеспечивает безопасность дорожного движения. В итоге проверяющие обнаружили нарушения, связанные с наличием зеленых насаждений на обочинах дорог. Как уточняют в пресс-службе ведомства, деревья ограничивают видимость участникам дорожного движения, а это увеличивает риск ДТП. Также проверяющие отметили неудовлетворительное состояние дорожного покрытия по ул. Школьная, Шмидта и Фабричная.

Для устранения нарушений прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию Усмани обязанность надлежащим образом выполнить свои полномочия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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