Под Липецком злодей, проникнув в дом через окно, украл цифровую приставку

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-26T09:21:46+03:00

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23 августа в отдел полиции Усманского района обратился 39-летний мужчина. По его словам, с 16 по 23 августа кто-то пробрался в его дом через окно и украл DVD-плеер и цифровую приставку к телевизору. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, на преступление решился неработающий ранее судимый 33-летний местный житель.

В тот же день помощь правоохранителей понадобилась 58-летнему пенсионеру из Лебедяни. С 22 на 23 августа неизветный открыл засов входной двери его дома и украл сотовый телефон и углошлифовальную машинку. Кроме того, воришка угнал мопед, стоящий во дворе дома. Сотрудники полиции задержали подозреваемого - неработающего 29-летнего жителя Данковского района.

К полицейским обратилась 56-летняя жительница деревни Федоровка Усманского района. В период с 18 по 23 августа кто-то угнал со двора ее дома мопед. Участковый задержал предполагаемого преступника. Им оказался 21-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU