Водитель, выехав на перекресток на красный, снес легковушке бампер

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-26T09:43:50+03:00

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Накануне, 25 августа, в Липецке произошла авария. Две легковушки столкнулись на пересечении улиц Неделина и Фрунзе. Кульминационный момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

По улице Фрунзе двигался белый автомобиль. Он выехал на перекресток, чтобы повернуть вниз на Неделина. К тому же горел разрешительный сигнал светофора. В этот момент по Неделина неслась синяя машина. Ее водитель почму-то проигнорировал красный свет и даже не притормозил. Изменить что-либо уже было невозможно. Водитель, движущийся по Неделина, попытался уйти от столкновения, вывернув руль. Однако, он все равно снес белому автомобилю "передок".

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке водитель, выехав на перекресток на красный, снес легковушке "передок".

ИСТОЧНИК KP.RU