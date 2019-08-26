Водитель, выехав на перекресток на красный, снес легковушке бампер
Накануне, 25 августа, в Липецке произошла авария. Две легковушки столкнулись на пересечении улиц Неделина и Фрунзе. Кульминационный момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.
По улице Фрунзе двигался белый автомобиль. Он выехал на перекресток, чтобы повернуть вниз на Неделина. К тому же горел разрешительный сигнал светофора. В этот момент по Неделина неслась синяя машина. Ее водитель почму-то проигнорировал красный свет и даже не притормозил. Изменить что-либо уже было невозможно. Водитель, движущийся по Неделина, попытался уйти от столкновения, вывернув руль. Однако, он все равно снес белому автомобилю "передок".
Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".
В Липецке водитель, выехав на перекресток на красный, снес легковушке "передок".
ИСТОЧНИК KP.RU