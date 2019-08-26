2019-08-26T09:43:50+03:00
Происшествия

Водитель, выехав на перекресток на красный, снес легковушке бампер

ДТП произошло в Липецке на пересечении улиц Неделина и Фрунзе [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне, 25 августа, в Липецке произошла авария. Две легковушки столкнулись на пересечении улиц Неделина и Фрунзе. Кульминационный момент ДТП попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

По улице Фрунзе двигался белый автомобиль. Он выехал на перекресток, чтобы повернуть вниз на Неделина. К тому же горел разрешительный сигнал светофора. В этот момент по Неделина неслась синяя машина. Ее водитель почму-то проигнорировал красный свет и даже не притормозил. Изменить что-либо уже было невозможно. Водитель, движущийся по Неделина, попытался уйти от столкновения, вывернув руль. Однако, он все равно снес белому автомобилю "передок".

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".

В Липецке водитель, выехав на перекресток на красный, снес легковушке "передок".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24