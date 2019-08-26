2019-08-26T10:03:01+03:00
Происшествия

Под Липецком спасатели сняли с дерева парапланериста

Мужчина совершил неудачную посадку в Задонском районе [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком спасатели сняли с дерева парапланеристаПод Липецком спасатели сняли с дерева парапланеристаФото: УГПСС Липецкой области
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 25 августа, в небе над Задонским районом кружил парапланерист. Долгое время он наслаждался красивыми видами, но нужно было спускаться с небес на землю. С этим возникли сложности. Мужчина совершил неудачную посадку и приземлился на дерево.

Сообщение об этом поступило в 14.15 оперативному дежурному УГПСС Липецкой области. Спасатели тут же выехали на указанное место, вблизи села Черниговка Задонского района. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сотрудникам аварийно-спасательного отряда пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы снять мужчину с дерева. К счастью, все закончилось хорошо. Парапланериста спасли.

В случае происшествий липчан просят звонить по номеру "112" - единый номер вызова экстренных служб.

Под Липецком спасатели сняли с дерева парапланериста Фото: УГПСС Липецкой области

Под Липецком спасатели сняли с дерева парапланеристаФото: УГПСС Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке из-за провалившегося асфальта встали трамваи
В Липецке построили дом для полицейских
В Липецке в квартире у 21-летней девушки нашли 2 кг марихуаны
Липчанина, закопавшего тело годовалой малышки на кладбище домашних животных, отправили в колонию на 3,5 года
Летний 4G-кинотеатр Tele2: популярные фильмы, мягкие кресла и бесплатный попкорн
Липецким животноводам - «зачет»!
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Лада": погиб мужчина
Игорь Артамонов: «Наша задача – развивать и поддерживать идеи, объединяющие людей»
Под Липецком водителей напугал ВАЗ с "вооруженными" людьми
Под Липецком женщина украла 2000 рублей и мясной фарш со двора соседа
Водитель, выехав на перекресток на красный, снес легковушке бампер
Под Липецком злодей, проникнув в дом через окно, украл цифровую приставку
В Липецкой области администрация райцентра плохо следила за безопасностью дорог
В Липецке в многоэтажном доме загорелась квартира
В субботу в Липецке до +28 градусов и без дождей
Под Липецком пристав спас годовалого ребенка, который заперся в доме
В субботу в Липецке 5 улиц останутся без воды
В Липецке выступила Лариса Долина
Под Липецком пропал 68 пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Сбербанк поможет собрать детей в школу быстро и выгодно
В Липецке водитель, сбивший ребенка, заплатит 50000 рублей
В Липецке водитель "Лады" проехал под знак "кирпич"