Под Липецком спасатели сняли с дерева парапланериста

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-26T10:03:01+03:00

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В минувшее воскресенье, 25 августа, в небе над Задонским районом кружил парапланерист. Долгое время он наслаждался красивыми видами, но нужно было спускаться с небес на землю. С этим возникли сложности. Мужчина совершил неудачную посадку и приземлился на дерево.

Сообщение об этом поступило в 14.15 оперативному дежурному УГПСС Липецкой области. Спасатели тут же выехали на указанное место, вблизи села Черниговка Задонского района. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сотрудникам аварийно-спасательного отряда пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы снять мужчину с дерева. К счастью, все закончилось хорошо. Парапланериста спасли.

В случае происшествий липчан просят звонить по номеру "112" - единый номер вызова экстренных служб.

Под Липецком спасатели сняли с дерева парапланеристаФото: УГПСС Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU