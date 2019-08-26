2019-08-26T10:40:34+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина украла 2000 рублей и мясной фарш со двора соседа

Подозреваемая была ранее судима
Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 24 августа, в отдел полиции Липецка обратился 25-летний парень. В заявлении он указал, что с 23 на 24 августа кто-то проник в его квартиру по улице Крупской и украл продукты питания и вещи. Скорее всего, злодей подобрал ключ от замка. По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, правоохранители задержали предполагаемого преступника - неработающего 30-летнего жителя областного центра.

В тот же день в полицию Усманского района пришел 77-летний пенсионер. Со двора его дома неизвестный украл 2 тыс. рублей и 1 кг мясного фарша. Это произошло в селе К.Байгора. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась неработающая ранее судимая 31-летняя местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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