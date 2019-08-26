Под Липецком водителей напугал ВАЗ с "вооруженными" людьми

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-26T11:25:48+03:00

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В минувшее воскресенье, 25 августа, жителей Ельца напугала машина с вооруженными людьми. Фотографию автомобиля уже выложили в группу "ДТП Елец". На снимке - "четырнадцатая" на проезжей части, в багажнике которой расположился мужчина. В его руках предмет, похожий на оружие. Очевидцы утверждают, что в салоне тоже сидели вооруженные люди.

Интернет-пользователи поспешили успокоить автора фото. Они написали, что эти ребята, скорее всего, участники игры страйкбол. Другие подтвердили предположение, сказав, что тоже видели эту машину. И что пассажиры очень даже приветливые и веселые люди. Один из комментаторов отметил, что ездить в багажнике все-таки опасно.

Напомним, автоинспеторы просят липчан соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU