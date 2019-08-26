2019-08-26T11:50:53+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Наша задача – развивать и поддерживать идеи, объединяющие людей»

Липецкий фестиваль «Семейная рыбалка» собрал гостей из шести регионов
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Межрегиональный фестиваль «Семейная рыбалка» прошёл в селе Казаки Елецкого района. В нём приняли участие 40 семей из шести российских регионов.

В программу вошли конкурс по устройству палаточного лагеря, викторина по краеведению для детей, мастер-класс по оказанию первой помощи, показ творческих номеров «Песни у костра» и мастер-классы по рыбной ловле от опытных рыбаков.

Главным конкурсным испытанием стало соревнование по рыболовному спорту, в ходе которого семейные команды боролись за самый большой улов. Лучшими рыболовами признаны участники, представлявшие Липецкую область. Первое место заняла семья Тимофеевых из Чаплыгинского района, второе – семья Козловых из Данковского района, третье – семья Балбековых, Хлевенский район.

«Подобные фестивали объединяют людей, позволяют сохранить семейные ценности, прививают любовь к здоровому образу жизни, – отметил врио главы региона Игорь Артамонов. – Наша задача – поддерживать и развивать такие идеи».

Игорь Артамонов уточнил, что праздник на природе проводится в рамках Комплексного плана мероприятий приоритетного проекта «Здоровый регион» и государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области». Впервые фестиваль «Семейная рыбалка» состоялся в 2018 году.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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