2019-08-26T13:06:37+03:00
Происшествия

Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Лада": погиб мужчина

Водитель "ВАЗа" скончался до приезда скорой
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком погиб водительПод Липецком погиб водительФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие выходные автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 3 436 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 10 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 2 922 раза автомобилисты превысили скорость.

В пятницу, 23 августа, в Елецком районе на автодороге Орел-Тамбов водитель "Дэу-Нексия" выехал на встречку, чтобы обогнать транспорт впереди. Однако, не убедился в безопасности манерва. Водителю движущегося навстречу "Фольксваген Поло" пришлось резко повернуть руль, чтобы избежать столкновения. Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. Пострадал водитель "Фольксвагена" и 21-летняя пассажирка. Оба обратились в больницу.

В субботу, 24 августа, в Данковском районе произошла трагедия. На автодороге Данков-Теплое-Воскресеновка "ВАЗ-21102" лоб в лоб столкнулся с "Лада Ларгус". По предварительным данным, водитель "ВАЗа" не справился с управлением. 48-летний водитель машины скончался до приезда скорой помощи. 34-летнего водителя "Ларгуса" и его 60-летнюю пассажирку доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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