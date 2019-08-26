Летний 4G-кинотеатр Tele2: популярные фильмы, мягкие кресла и бесплатный попкорн

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-26T15:11:31+03:00

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Лето заканчивается, но это не повод для грусти. Ведь для липчан подготовили отличный подарок, который не только поднимет настроение, но и раскроет изюминку августовских и сентябрьских вечеров. Tele2 запустила на территории Липецкого городища онлайн-кинотеатр: это более 30 лучших фильмов на свежем воздухе в хорошей компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU