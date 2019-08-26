2019-08-26T16:10:15+03:00
Происшествия

Липчанина, закопавшего тело годовалой малышки на кладбище домашних животных, отправили в колонию на 3,5 года

Жителя Липецка признали виновным в причинении смерти по неосторожности
Юлия КЛЮЕВА
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Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 26-летнему мужчине, который закопал свою падчерицу на кладбище домашних животных. Напомним, жуткая история произошла в октябре 2018 года. Липчанин, оставшись один дома с детьми своей сожительницы, случайно уронил годовалую девочку. Он, взяв малышку на руки, пошел в ванную, чтобы подмыть ребенка и поменять подгузник. Но поскользнулся и потерял равновесие. Девочка упала на пол, ударившись затылочной частью головы о бетонный пол. Через некоторое время малышка скончалась в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Мужчина испугался, что его обвинят в убийстве и решил закопать тельце ребенка на кладбище домашних животных в районе ЛТЗ. Мать погибшей девочки обо всем знала. Но также не стала заявлять в полицию, чтобы ее не лишили родительских прав. На следующий день после трагедии семья перебралась из Липецка в село Крутогорье. И лишь в апреле ужасная тайна была раскрыта. О смерти ребенка правоохранителям рассказал знакомых семьи.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, липчанина признали виновным по ч.1 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Суд учел смягчающие обстоятельства: явка с повинной, способствование раскрытию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном и назначил липчанину наказание - 1 год и 2 месяца в исправильной колонии строгого режима.

Однако, пока шло следствие, мужчина был осужден за кражу велосипеда. Поэтому он отправится в колонию на 3,5 года. Напомним, что его сожительницу ограничили в родительских правах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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