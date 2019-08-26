2019-08-26T16:48:10+03:00
Происшествия

В Липецке в квартире у 21-летней девушки нашли 2 кг марихуаны

В отношении липчанки возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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В отношении липчанки возбудили уголовное делоВ отношении липчанки возбудили уголовное делоФото: Юлия КЛЮЕВА
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На прошлой неделе сотрудники областного УНК УМВД России проводили оперативно-розыскные мероприятия. Так, в квартире Липецка, принадлежащей 21-летней девушке, они обнаружили марихуану. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли более 2 кг запрещенного растения. Липчанка рассказала, что нарвала в поле марихуану для собственного потребления.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемая уже попадала в поле зрения полицейских. В июле 2018 года в отношении нее возбудили уголовное дело за организацию наркопритона. Однако, липчанку это не остановило и она продолжила наступать на те же грабли.

В пятницу, 23 августа, в отношении девушки возбудили уголовное дело по ч.2 ст.228 УК ФР "Незаконное хранение наркотиков в крупном размере". Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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