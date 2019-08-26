В Липецке построили дом для полицейских

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-26T16:53:06+03:00

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Дом для полицейских по ул. 50 лет НЛМК в Липецке сегодня торжественно сдан в эксплуатацию. Ключи от квартир получили 132 семьи ветеранов и действующих сотрудников УМВД России по Липецкой области.

Ведомственный дом начали строить в 2016 году, но из-за сложностей с подрядчиком здание превратилось в долгострой. По распоряжению врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова вопросы с документаций были решены, в этом году дом достроили и подготовили к сдаче.

По сообщению Игоря Артамонова, дом построен за счет федерального бюджета. В нем все готово к заезду жильцов: квартиры с чистовой отделкой, есть сантехника, установлены пластиковые окна и кухонные плиты. Подведены все необходимые коммуникации. Осталось сделать детскую площадку и выбрать эффективную управляющую компанию.

На первом этаже дома располагается участковый пункт полиции, который создан специально для максимального удобства приёма граждан и решения их проблемных вопросов.

Дом удобно расположен и имеет вокруг всю необходимую инфраструктуру для комфортного проживания.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU