Во вторник в Липецке до +27 градусов и небольшие дожди

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-27T09:09:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 27 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. Утром около 20 градусов тепла. Днем синоптики обещают небольшие дожди. Столбик термометра поднимется до +27 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. Возможны порывы до 14 м/с. Атмосферное давление в регионе будет падать и составит 757 мм рт.ст.

В среду, 28 августа, в Липецке заметно похолодает. Ночью около 13 градусов выше ноля. Днем в областном центре прогреется лишь до +18 градусов. К вечеру из-за туч выглянет солнце. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ветер северный 9-13 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст.

Восход в 5.24. Заходит солнце в 19.20 Луна убывающая.

ИСТОЧНИК KP.RU