Для липецких полицейских построили дом
Ключи от новых квартир получили 132 семьи
фото: пресс-служба УМВД по Липецкой области.
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Торжественное открытие жилого дома для сотрудников и ветеранов УМВД по Липецкой области состоялось 26 августа. Многоэтажка располагается в Липецке на улице 50 лет НЛМК. Квартиры получили 132 семьи сотрудников органов внутренних дел.
Как пояснили в региональном УМВД, дом построили за счет средств федерального бюджета. Квартиры сдали с отделкой, сантехникой, пластиковыми окнами, кухонными плитами. К дому подведены все необходимые коммуникации. Кроме того, на первом этаже здания располагается участковый пункт полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU