Для липецких полицейских построили дом

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-27T10:56:44+03:00

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Торжественное открытие жилого дома для сотрудников и ветеранов УМВД по Липецкой области состоялось 26 августа. Многоэтажка располагается в Липецке на улице 50 лет НЛМК. Квартиры получили 132 семьи сотрудников органов внутренних дел.

Как пояснили в региональном УМВД, дом построили за счет средств федерального бюджета. Квартиры сдали с отделкой, сантехникой, пластиковыми окнами, кухонными плитами. К дому подведены все необходимые коммуникации. Кроме того, на первом этаже здания располагается участковый пункт полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU