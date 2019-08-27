В Липецкой области 16-летняя девушка пострадала при столкновении «Тойоты» и мопеда
Авария с участием легковушки и мопеда произошла накануне в Чаплыгинском районе. По данным УМВД по Липецкой области, в 23:00 трассе Чаплыгин - Лев-Толстой 26-летний водитель на «Тойоте» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда «WELS», которым управлял 17-летний го парень. В итоге иномарка врезалась в двухколесный транспорт. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка мопеда. Ее доставили в ГУЗ «Чаплыгинская РБ», после оказания помощи девушку отпустили на амбулаторное лечение.
Правоохранители напоминают автомобилистам: правильный выбор дистанции очень важен, тем более в темное время суток. В условиях ограниченной видимости от водителей требуется повышенное внимание.
ИСТОЧНИК KP.RU