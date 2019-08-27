Под Липецком «Лада» и трактор устроили ДТП

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-27T11:52:09+03:00

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Автомобиль «Лада» и трактор «БЕЛАРУС» попали в ДТП накануне в городе Грязи. Как уточняют правоохранители, в 11:00 на улице Орджоникидзе 36-летний водитель легковушки осуществил обгон на пешеходном переходе. Что и спровоцировало столкновение с трактором, за рулем которого находился 53-летний мужчина. В ДТП пострадал водитель «Лады», его доставили в ГУЗ «Грязинская МРБ».

Еще одна авария случилась в Липецком районе. В 10:20, на автодороге Орел-Тамбов 18-летний водитель «ВАЗ-21140» въехал в «ГАЗ-330232», который ехал впереди. Грузовиком управлял 37-летний мужчина. Он в результате столкновения не пострадал, а вот водитель легковушки попал в ГБЛМ-4 Липецка. После оказания помощи его отпустили домой.

А в 18:30 на трассе Лев Толстой - Данков 42-летний мужчина на «ВАЗ- 21144» превысил скорость и сбил 62-летнюю велосипедистку. Сейчас пострадавшая в ГУЗ «Данковская» МРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU