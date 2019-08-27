В Липецке начался ремонт общежития №1 на площади Мира

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-27T12:42:52+03:00

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В общежитии №1 на площади Мира, где весной этого года обвалилась часть стены, начался капитальный ремонт. Строители меняют кровлю и инженерные системы электроснабжения. Еще один важный этап работ - гидроизоляция мест с повышенной влажностью. Это позволит решить проблему намокания и последующего разрушения стен. Также в рамках капремонта в общежитии сделают отмостки, заменят окон и входные группы в подъездах.

В соседнем здании на площади Мира № 1а работы идет уже третью неделю. В следующем году в общежитиях № 1 и № 1а планируется выполнить капитальный ремонт по технологии «вентилируемый» фасад, при этом в местах, где несущие стены граничат с помещениями с повышенной влажностью, будет устроена дополнительная теплоизоляция для смещения точки росы.

Напомним, часть стены общежития №1 на площади Мира обрушилась 12 апреля. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Упала часть кирпичной кладки со 2 по 4 этажи. Разрушение произошло в нежилой части дома. С внутренней стороны находятся душевые. Причина ЧП - сырость, которая образовалась из-за отсутствия гидроизоляции. После обрушения администрация договорилась с Фондом капремонта внести здание вне очереди в план на этот год.

ИСТОЧНИК KP.RU