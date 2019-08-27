Скамейки, урны и торшеры появились у Комсомольского пруда в Липецке

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-27T14:09:39+03:00

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Второй этап реконструкции общественного пространства у Комсомольского пруда завершается. Около 40 скамеек, 48 урн и 17 уличных торшеров появились в этом месте.

Как сообщили в управлении строительства, подрядчик замостил светло-серой тротуарной плиткой пешеходные зоны и проезжую часть, отделенную от прогулочной зоны боллардами, уложил серое покрытие. Участки под парковку выделили красным цветом. Также на территории улучшили освежение: смонтировал 17 торшеров.

У пруда появляются малые архитектурные формы. Строители уже установили около 40 скамеек и 48 урн. Высаженные со стороны улицы Скороходова липы оградили приствольными решетками. В этот вторник рабочие должны установить еще 10 стилизованных контейнеров для мусора. Появятся скамейки рядом со скульптурной композицией на площади Революции.

Напомним, сумма контракта на проведение 2 этапа благоустройства - 34 млн рублей. Объект должны сдать до 31 декабря 2019 года. В суд переданы материалы в отношении предыдущей организации, которая некачественно выполнила работы в рамках 1 этапа благоустройства. Судебное заседание состоится в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU