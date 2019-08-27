СЕГОДНЯ 15:06 2019-08-27T15:06:30+03:00

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Этим утром, 27 августа, в Липецке произошла авария. «Восьмерка» едва не врезалась в остановку общественного транспорта «Педагогический университет». Происшествие попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения.

На ролике видно, как по улице Студеновская областного центра движутся машины. Они остановились у остановки перед светофором. Однако, один из автомобилей продолжает ехать. «Восьмерка» протискивается между рядами машин, задевая некоторые из них, а также автобусы. После водитель сворачивает к остановке. "ВАЗ", заезжая на бордюр, наконец-то останавливается.

По словам очевидцев, в машине отказала тормозная система. К счастью, никто из людей не пострадал. Повреждения получили лишь автомобили и пассажирские автобусы.

В Липецке "восьмерка", врезаясь в машины, едва не влетела в остановку.

ИСТОЧНИК KP.RU