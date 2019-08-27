2019-08-27T16:40:58+03:00
Происшествия

В Анапе полицейские склонили к сексу 17-летнюю волейболистку из Липецка

В отношении мужчин возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Анапе полицейские склонили к сексу 17-летнюю волейболистку из ЛипецкаВ Анапе полицейские склонили к сексу 17-летнюю волейболистку из ЛипецкаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Несовершеннолетнюю спортсменку из Липецка склонили к сексу сотрудники полиции. Это произошло в Анапе в ночь на 26 августа. Как сообщает «КП-Кубань», ЧП случилось с 17-летней девушкой, игроком юношеской сборной России по волейболу. В Анапе у нее проходили сборы. Вечером липчанка отдыхала на пляже вместе с парнем. Между молодыми людьми вспыхнула страсть, и они решили заняться любовью. В этот момент к ним подошли правоохранители.

Парень убежал. Девушка осталась одна с тремя полицейскими. Сначала они пригрозили ей, что поставят на учет в отдел ПДН. Для спортсменки это было недопустимо. К тому же, она была пьяна. Позже результаты освидетельствования покажут в крови девушки 0,59 промилле алкоголя. Липчанка, судя по всему, очень испугалась и решила, что пойдет на все, лишь бы не запятнать репутацию. Правоохранители воспользовались ситуацией и заставили несчастную заниматься оральным сексом. Третий представитель органов стоял рядом и наблюдал. А после они отвезли липчанку в спортивный комплекс «Волейград».

Там тренер вызвал подопечную на разговор из-за ее позднего возвращения. Несовершеннолетняя призналась во всем, что произошло на пляже. Далее они обратились с заявлением в полицию.

Следственный отдел Анапы в отношении 28-летнего Алия К. и 26-летнего Рустама Н. возбудил уголовное дело по ч.2 ст.133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду в Липецке до +21 и северный ветер
Проспект Победы откроют не раньше 5 сентября
Липецкие предприниматели познакомились с технологиями бережливого производства
В зоопарке Липецка родился жеребенок Казачок
В Липецке "восьмерка", врезаясь в машины, едва не влетела в остановку
Скамейки, урны и торшеры появились у Комсомольского пруда в Липецке
В Липецке начался ремонт общежития №1 на площади Мира
Под Липецком «Лада» и трактор устроили ДТП
В Липецкой области 16-летняя девушка пострадала при столкновении «Тойоты» и мопеда
Для липецких полицейских построили дом
Во вторник в Липецке до +27 градусов и небольшие дожди
Во вторник 20 улиц Липецка останутся без света, 24 - без воды
В Липецке 4-летняя девочка, свесившись с 7 этажа, сбрасывала игрушки
В Липецке назначили нового председателя департамента транспорта
В Липецке из-за провалившегося асфальта встали трамваи
В Липецке построили дом для полицейских
В Липецке в квартире у 21-летней девушки нашли 2 кг марихуаны