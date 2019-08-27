В Анапе полицейские склонили к сексу 17-летнюю волейболистку из Липецка

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-27T16:40:58+03:00

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Несовершеннолетнюю спортсменку из Липецка склонили к сексу сотрудники полиции. Это произошло в Анапе в ночь на 26 августа. Как сообщает «КП-Кубань», ЧП случилось с 17-летней девушкой, игроком юношеской сборной России по волейболу. В Анапе у нее проходили сборы. Вечером липчанка отдыхала на пляже вместе с парнем. Между молодыми людьми вспыхнула страсть, и они решили заняться любовью. В этот момент к ним подошли правоохранители.

Парень убежал. Девушка осталась одна с тремя полицейскими. Сначала они пригрозили ей, что поставят на учет в отдел ПДН. Для спортсменки это было недопустимо. К тому же, она была пьяна. Позже результаты освидетельствования покажут в крови девушки 0,59 промилле алкоголя. Липчанка, судя по всему, очень испугалась и решила, что пойдет на все, лишь бы не запятнать репутацию. Правоохранители воспользовались ситуацией и заставили несчастную заниматься оральным сексом. Третий представитель органов стоял рядом и наблюдал. А после они отвезли липчанку в спортивный комплекс «Волейград».

Там тренер вызвал подопечную на разговор из-за ее позднего возвращения. Несовершеннолетняя призналась во всем, что произошло на пляже. Далее они обратились с заявлением в полицию.

Следственный отдел Анапы в отношении 28-летнего Алия К. и 26-летнего Рустама Н. возбудил уголовное дело по ч.2 ст.133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU