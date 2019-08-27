2019-08-27T18:17:36+03:00
Общество

В среду в Липецке до +21 и северный ветер

Возможны порывы до 16 м/с
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В среду в Липецке до +21 и северный ветерВ среду в Липецке до +21 и северный ветерФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 28 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью около 13 градусов тепла.

Днем в регионе максимум до 21 градуса выше ноля. Ветер северный 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт.ст.

В четверг, 29 августа, в Липецке также прохладно. Ночи все холоднее – около +9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +21. Синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Ветер северный 6-8 м/с. Атмосферное давление в областном центре сначала будет расти, а потом падать и в итоге составит 757 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проспект Победы откроют не раньше 5 сентября
Липецкие предприниматели познакомились с технологиями бережливого производства
В Анапе полицейские склонили к сексу 17-летнюю волейболистку из Липецка
В зоопарке Липецка родился жеребенок Казачок
В Липецке "восьмерка", врезаясь в машины, едва не влетела в остановку
Скамейки, урны и торшеры появились у Комсомольского пруда в Липецке
В Липецке начался ремонт общежития №1 на площади Мира
Под Липецком «Лада» и трактор устроили ДТП
В Липецкой области 16-летняя девушка пострадала при столкновении «Тойоты» и мопеда
Для липецких полицейских построили дом
Во вторник в Липецке до +27 градусов и небольшие дожди
Во вторник 20 улиц Липецка останутся без света, 24 - без воды
В Липецке 4-летняя девочка, свесившись с 7 этажа, сбрасывала игрушки
В Липецке назначили нового председателя департамента транспорта
В Липецке из-за провалившегося асфальта встали трамваи
В Липецке построили дом для полицейских
В Липецке в квартире у 21-летней девушки нашли 2 кг марихуаны