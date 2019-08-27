СЕГОДНЯ 18:17 2019-08-27T18:17:36+03:00

В среду в Липецке до +21 и северный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В среду, 28 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью около 13 градусов тепла.

Днем в регионе максимум до 21 градуса выше ноля. Ветер северный 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт.ст.

В четверг, 29 августа, в Липецке также прохладно. Ночи все холоднее – около +9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +21. Синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Ветер северный 6-8 м/с. Атмосферное давление в областном центре сначала будет расти, а потом падать и в итоге составит 757 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU