В среду в Липецке до +21 и северный ветер
В среду, 28 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без осадков. Ночью около 13 градусов тепла.
Днем в регионе максимум до 21 градуса выше ноля. Ветер северный 5-10 м/с. Местами порывы могут достигать 16 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт.ст.
В четверг, 29 августа, в Липецке также прохладно. Ночи все холоднее – около +9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +21. Синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Ветер северный 6-8 м/с. Атмосферное давление в областном центре сначала будет расти, а потом падать и в итоге составит 757 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU