2019-08-28T10:01:00+03:00
Происшествия

Под Липецком из дома злодеи вынесли пылесос, топор и электролобзик

Правоохранители задержали подозреваемых
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком из дома злодеи вынесли пылесос, топор и электролобзикПод Липецком из дома злодеи вынесли пылесос, топор и электролобзикФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 2 ранее совершенных преступления. Так, 26 августа в отдел полиции Липецка обратился мужчина. С его карты кто-то снял 14 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника. Им оказался 27-летний липчанин, работник одной из организаций областного центра.

В тот же день ограбили дом в селе Чернава Измалковского района. Злодей вынес оттуда 2 отрезных машинки, электрический шуруповерт, электролобзик, 4 рулоно сетки рабица, пылесос, автомобильное зарядное устройство, топор. Как оказалось, в преступлении участвовали двое местных жителей 26 и 32 лет. Полицейские задержали мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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