2019-08-28T10:11:20+03:00
Происшествия

Под Липецком спасатели подняли из реки Матыра труп мужчины

Причины смерти устанавливаются
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком спасатели подняли из реки Матыра труп мужчиныПод Липецком спасатели подняли из реки Матыра труп мужчиныФото: УГПСС Липецкой области
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В минувший вторник, 27 августа, в Грязинском районе Липецкой области спасатели обнаружили страшную находку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, они подняли из реки Матыра труп мужчины. Это произошло около 10.30 утра в районе поселка Таволжанка. Личность найденного и причины смерти предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Спастели напоминают липчанам о правилах безопасного поведения на воде. Сейчас погода в Липецке и области уже не располагает к купанию. Но если кому-то захочется поплавать в холодной воде, помните, что при длительном нахождении в водоеме и переохлаждении могут возникнуть судороги. Если свело ногу, следует погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить обе ноги, схватить руками большие пальцы и сильно потянуть на себя. И только после плыть к берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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