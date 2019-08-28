Под Липецком спасатели подняли из реки Матыра труп мужчины

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-28T10:11:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший вторник, 27 августа, в Грязинском районе Липецкой области спасатели обнаружили страшную находку. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, они подняли из реки Матыра труп мужчины. Это произошло около 10.30 утра в районе поселка Таволжанка. Личность найденного и причины смерти предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Спастели напоминают липчанам о правилах безопасного поведения на воде. Сейчас погода в Липецке и области уже не располагает к купанию. Но если кому-то захочется поплавать в холодной воде, помните, что при длительном нахождении в водоеме и переохлаждении могут возникнуть судороги. Если свело ногу, следует погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить обе ноги, схватить руками большие пальцы и сильно потянуть на себя. И только после плыть к берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU