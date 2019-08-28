2019-08-28T10:33:43+03:00
Происшествия

Под Липецком пешеход погиб под колесами грузовика

Мужчине было 40 лет
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пешеход погиб под колесами грузовикаПод Липецком пешеход погиб под колесами грузовикаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 597 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 43 человека не пристегнулись во время движения. 1 225 раз водители нарушили скоростной режим.

Накануне, 27 августа, на улице Космонавтов в Липецке произошла серьезная авария. 61-летний водитель "Сан Енг Кайрон" врезался в "Ауди-80", за рулем которого находился 44-летний мужчина. Обоих автомобилистов госпитализировали.

В тот же день трагедия произошла в Елецком районе. На автодороге "Орел-Тамбов" автомобиль "МАН" сбил 40-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП. По предварительным данным, он шел по правому краю проезжей части в попутном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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