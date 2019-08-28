Спортсменка, которую полицейские склонили к сексу в Анапе, не игрок волейбольного клуба "Липецк"

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-28T12:17:52+03:00

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На днях стало известно о неприятной истории, произошедшей в ночь на 26 августа в Анапе. По данным "КП-Кубань", сотрудники полиции склонили 17-летнюю девушку к действиям сексуального характера. Оказалось, что несовершеннолетняя входит в юношескую сборную России по волейболу. Появилась информация, что потерпевшая приехала на сборы из Липецка.

- Я могу сказать только то, что это точно не игрок волейбольного клуба "Липецк" и не игрок сборной Липецкой области, - рассказал "КП" директор ВК "Липецк". - Могу предположить только, что у девушки может быть липецкая прописка. Но это точно не игрок нашего клуба. Сейчас все наши подопечные находятся в Липецке и готовятся к участию в Чемпионате России.

Напомним, волейболистка с парнем развлекались на пляже, когда к ним подошли правоохранители. Спутник спортсменки убежал. Девушке же пригрозили постановкой на учет в отдел ПДН. Она, видимо, растерялась и согласилась на нескромное предложение полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU