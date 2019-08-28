2019-08-28T13:52:46+03:00
Происшествия

Под Липецком вспыхнул жилой дом: сгорела крыша

Запах гари почувствовал сосед, оказавшийся водителем пожарно-спасательной части [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком вспыхнул жилой домПод Липецком вспыхнул жилой домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Этим утром, 28 августа, в Липецкой области произошел пожар. В селе Светлая Поляна Грязинского района вспыхнул жилой дом. О возгорании пожарным сообщил водитель 19 пожарно-спасательной части Вадим Куликов, проживающий по рядом. Около 10 часов утра он почувствовал запах гари. Мужчина выбежал на улице и увидел, что из-под крыши соседского дома валит дым. Он тут же позвонил спасателям и приступил к тушению.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, когда пожарные прибыли к дому по улице Авиационная, уже горела кровля дома, шел густой черный дым. С огнем боролись 2 пожарно-спасательных отделения. Загорание удалось ликвидировать. Пламя повредило 30 кв.м. кровли дома. К счастью, никто из людей не пострадал. А огонь не успел переброситься на соседние постройки.

Под Липецком вспыхнул жилой дом: сгорела крыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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