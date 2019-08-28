Липецкий спасатель вытащил утопающего из вод Черного моря

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-28T14:17:15+03:00

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В минувший вторник, 27 августа, на Черноморском побережье сотрудник пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Липецкой области спас человека. Трагедия едва не случилась в селе Рыбачье, что находится недалеко от Алушты.

Спасатель Сергей Смородин отдыхал днем на пляже. Вдруг он услышал крик женщины. Она просила помочь своему мужу, который, плавая в воде, оказался под прогулочным катером. Он не мог самостоятельно выбраться из воды и начал тонуть.

- Мужчина находился сликшом близко к винтовой части плавательного средства, - рассказал Сергей Смородин. - Двигатель у катера работал, мужчину течением воды уносило под лодку. Я не раздумывая, направился на помощь.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, Сергей Смородин помог крупному 50-летнему мужчине удержаться на поверхности. Затем дал ему спасательный круг и доставил к берегу. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

Несчастного течением уносило под прогулочный катерФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU