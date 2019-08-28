Тамбовчанин, осужденный за смертельное ДТП, вновь сел пьяным за руль под Липецком

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-28T15:09:30+03:00

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину отправили на 2 года в колонию общего режима Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В апреле этого года автоинспекторы остановили мотоциклиста в Добринском районе Липецкой области. На транспорте отсуствовал регистрационный номер, а сам водитель был пьян. Это подтвердили показания алкотестера. Затем выяснились интересные факты из биографии нарушителя.

Так, за рулем мотоцикла оказался 34-летний житель Тамбовского района. Незадолго до этого момента он был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы - сбил насмерть человека в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, даже тюремный опыт не помешал мужчине встать на те же грабли.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении тамбовчанина возбудили уголовное дело по ст.264.1. "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Тамбовчанин полностью признал свою вину. В эту среду, 28 августа, стало известно, что суд Добринского района вынес мужчине приговор. Тамбовчанина отправили на 2 года и 2 месяца в исправительную колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU