В четверг более 30 улиц Липецка останутся без воды

СЕГОДНЯ 17:50 2019-08-28T17:52:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 29 августа, в Липецке произойдет массовое отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК".

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Инженерная, 5, 5а; Фурманова, 30 а, владение 53а, 63/1, 23а, владение 51а, 53, 59в, 59а, ст 59б, 59б/2, 59б/3, 54, ст 54, владение 32, 23а, 23/3, 27, владение 2а, 2б, 34а, 36, 36а, 37, 41, 43-45, 47, 51, 59б. В этот же период времени вода пропадет в частном секторе: улица Земная; Дорожная; Фурманова; Кленовая; Зареченская; Осенний проезд, 1-14.

Воду также отключат по адресам: улица Кротевича, 9а; 7; 5; 3; 1; Шкатова, 23; 26; 25; владение 30; Гайдара, 1-5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Амурская, 1-5а; Адмирала Ушакова, 1-6, 8; Адмирала Нахимова, 1, 2, 2б-8, 10, 14; Луначарского, 1-6а. И в частном секторе: улица Кротевича, Щорса, Чайковского, Гранитная, 2-я Гранитная, Железнодорожная.

Без воды останутся жители улиц Комсомольская, 22; Школьная, 24. И в частном секторе: Киевская, 1-ая Крымская, 2-ая Крымская, переулок Крымский, Верхняя, Пригородная, Кирова, Чкалова, переулок Кочубея, Котовского, Шмидта, Комсомольская, Школьная, 24, Школа №16.

Подробности можно узнать по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU