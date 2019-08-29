2019-08-29T09:40:46+03:00
Происшествия

В Липецке несовершеннолетний отобрал у мальчика телефон и скрылся

А в Хлевенском районе у женщины украли 50 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке у мальчика открыто похитили телефонВ Липецке у мальчика открыто похитили телефонФото: Юлия КЛЮЕВА
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На днях в отдел полиции Липецка обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что 27 августа некто подошел к его несовершеннолетнему сыну, который стоял у дома по улице Архангельской. Неизвестный отобрал у мальчика сотовый телефон и скрылся. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый задержан - несовершеннолетний липчанин.

Накануне, 28 августа, к правоохранителям пригла жительница Хлевенского района. В своем заявлении она указала, что с период с 26 по 28 августа неизвестный пробрался в ее дом в селе Введенка. Злодей украл 50 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого преступника. Им оказался 43-летний житель Кемеровской области.

23 августа в полицию обратился 25-летний житель Ельца. У него украли скутер. Правоохранители установили личность подозреваемого. Задержан 24-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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