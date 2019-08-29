В Липецке дважды ограничат продажу алкоголя из-за митингов

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-29T09:36:03+03:00

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В Липецке вновь ограничат продажу алкоголя. Это прозойдет в пятницу, 30 августа. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на площади перед ОЦКНТиК состоится митинг. Время проведения с 4 до 6 часов вечера.

Еще один митинг пройдет на следующей неделе во вторник, 3 сентября, на улице Ленина. Липчане соберутся в 10 часов утра у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, что находится в парке "Сказка. Мероприятие продлится до часа дня.

Напомним, что согласно закогодательству алкоголь запрещено продавать во время проведения мероприятий в местах массового скопления людей. Ограничение начинает действовать за 2 часа до начала события. Вновь купить спиртное можно только спустя 2 часа после окончания мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU