2019-08-29T10:01:08+03:00
Общество

Под Липецком модернизируют очистные сооружения крахмального завода

Жители Чаплыгина пожаловались Игорю Артамонову на неприятный запах
Алена ИВАШОВА
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Очистные сооружения крахмального завода в Чаплыгине модернизируютОчистные сооружения крахмального завода в Чаплыгине модернизируютФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов потребовал с руководства АО «Чаплыгинский крахмальный завод» решить проблемы неприятного запаха. Так, врио приехал в район и побеседовал с местными жителями. Они рассказали, что за 90 лет работы завода накопились тонны отходов производства. Из-за этого в округе жутко воняет. Игорь Артамонов назвал ситуацию неприемлемой и требующей срочного решения.

По словам врио, предприятие могут закрыть. Однако если проблема решится, то необходимости останавливать производство не будет. Артамонов встретился с руководством предприятия. Итог этой встречи - договоренность об ускоренной реконструкции очистных сооружений. Как сообщили в пресс-службе регональной администрации, планируется, что до сентября 2020 года на заводе будут действовать новые технологии по очистке воды. Таким образом решат проблему неприятного запаха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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