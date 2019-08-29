Под Липецком модернизируют очистные сооружения крахмального завода

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-29T10:01:08+03:00

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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов потребовал с руководства АО «Чаплыгинский крахмальный завод» решить проблемы неприятного запаха. Так, врио приехал в район и побеседовал с местными жителями. Они рассказали, что за 90 лет работы завода накопились тонны отходов производства. Из-за этого в округе жутко воняет. Игорь Артамонов назвал ситуацию неприемлемой и требующей срочного решения.

По словам врио, предприятие могут закрыть. Однако если проблема решится, то необходимости останавливать производство не будет. Артамонов встретился с руководством предприятия. Итог этой встречи - договоренность об ускоренной реконструкции очистных сооружений. Как сообщили в пресс-службе регональной администрации, планируется, что до сентября 2020 года на заводе будут действовать новые технологии по очистке воды. Таким образом решат проблему неприятного запаха.

ИСТОЧНИК KP.RU