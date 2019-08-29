Во дворе Липецка автоледи сбила 6-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-29T10:23:05+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы зафиксировали 1 579 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль пьяными. 47 человек во время движения не пристегнулись. 1 208 раз водители превысили скорость. Произошло 26 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувшую среду, 29 августа, в одном из дворов по проспекту Победы в Липецке 19-летний водитель за рулем "Лады Ларгус" сбил 16-летнюю школьницу. Пострадавшую доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.

Аналогичный случай произошел во дворе по улице Замятина. 59-летняя автоледи управляя "Хендаем" наехала на 6-летнюю девочку. Ребенка отвезли в больницу, где врачи оказали малышке помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU