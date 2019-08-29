После ареста автомобиля липчанка оплатила 102 штрафа ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-29T10:41:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На исполнении у судебного пристава в отношении липчанки было возбуждено 102 исполнительных производства о взыскании долгов по штрафам ГИБДД. Сумма задолженности составила 53 тыс. рублей. Добровольно автоледи, судя по всему, не собиралась оплачивать штрафы. Тогда приставам пришлось принимать меры.

Сотрудники УФССП по Липецкой области решили действовать в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Автомобиль должницы объявили в розыск.

Транспортное средство, которое принадлежит должнице обнаружили. На него наложили арест. Липчанка, не желая расставаться со своим автомобилем, сразу же оплатила задолженность в полном объеме. Постановление о наложении ареста было снято.

ИСТОЧНИК KP.RU