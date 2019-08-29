2019-08-29T13:21:32+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель "ВАЗа" насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Виновника аварии удалось задержать
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком водитель "ВАЗа" насмерть сбил велосипедиста и скрылсяПод Липецком водитель "ВАЗа" насмерть сбил велосипедиста и скрылсяФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшую среду, 28 августа, в Липецкой области произошла авария. В селе Баловнево Данковского района столкнулись "Ниссан-Альмера" и мотоцикл "Ирбис". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, водитель иномарки, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении другому транспорту. 18-летнего мотоциклиста госпитализировали.

В Воловском районе на автодороге Волово-Захаровка-Александровка "Москвич" врезался в "Рено-Логан". Водителей машин доставили в больницу.

В селе Афанасьево Измалковского района автомобиль сбил 43-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте. А водитель машины скрылся с места ДТП. Но сотрудникам регионального ГИБДД удалось задержать виновника. Им оказался 34-летний водитель "ВАЗ-21093".

ИСТОЧНИК KP.RU

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