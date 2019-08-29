Липчанин попался на сбыте наркотиков

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-29T13:18:22+03:00

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В Липецке будут судить 31-летнего мужчину, попавшегося на сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Так, в сентябре прошлого года липчанин купил и хранил у себя наркотическое средство массой 52,6 грамма. В мае 2019 года обвиняемый реализовал часть запрещенного вещества – 5,4 грамма, неизвестному молодому человеку. После чего обвиняемого задержали правоохранители. Во время обыска в его квартире они обнаружили оставшиеся наркотики и изъяли их.

В отношении липчанина возбудили уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Мужчина во всем сознался. Материалы уголовного дела с обвинительным актом направили в суд. Липчанину грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU