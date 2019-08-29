В Липецке на открытии парка «Быханов сад» выступит «SOPRANO» Турецкого

СЕГОДНЯ 15:47 2019-08-29T15:50:25+03:00

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Торжественное открытие парка «Быханов сад» состоится на следующей неделе. В понедельник, 2 сентября, на обновленных площадках пройдут развлекательные мероприятия.

В 18.00 липчан приглашают посетить анимационные зоны и интерактивные площадки. По информации пресс-службы городской администрации, на малой сцене выступит Липецкий джазовый оркестр. А на главную сцену выйдет сводный хор «CANTUS COR», а затем липецкие коллективы.

В 19.00 гости парка увидят выступление столичной группы «Dream Shadows». Кстати, фронт-вумен коллектива Наталья Пугачева также является участницей проекта «Голос».

В 20.00 на сцену выйдет хедлайнер вечера – проект самого известного хормейстера Михаила Турецкого «SOPRANO». Каждая солистка коллектива представляет свой стиль пения: академический, фольклорный и эстрадно-джазовый. Завершится мероприятие праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU