В Липецкой области предприятие погасило миллионную задолженность перед работниками

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-01T11:16:21+03:00

Правда, произошло это после того, как фирму оштрафовали на 15 тысяч рублей

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Прокуратура Хлевенского района проверила исполнения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы в ООО «Албиф».

По состоянию на 30 июля сотрудники ведомства выяснили, что сотрудникам предприятия не выплатили зарплату на предыдущий месяц. Сумма долга перед работниками составила более миллиона рублей. Из-за чего прокурор внес представление в адрес генерального директора фирмы. В отношении него возбудили административное дело по соответствующей статье (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). По результатам рассмотрения материалов должностное лицо оштрафовали на 15 тысяч.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, после этих мер предприятие полностью погасило задолженность по заработной плате перед сотрудниками.

ИСТОЧНИК KP.RU