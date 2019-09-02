На школьных линейках будут дежурить более 1500 сотрудников липецких спецслужб

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-02T08:15:54+03:00

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В этот понедельник, 2 сентября, в Липецкой области, как и по всей России, пройдут школьные линейки. Напомним, что в Липецке в этом году за парты сядут 57 506 школьников, и сейчас они спешат на праздничные линейки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, за безопасностью на школьных линейках этим утром будут следить более 1500 спасателей, а также других представителей спецслужб и силовых структур. Также наготове будет более 200 единиц различной техники. В ряде школ и садиков пройдут уроки по пожарной безопасности.

В МЧС напомнили, что в преддверии Дня знаний на соответствие пожарной безопасности проверили больше 800 школ, садов и других образовательных учреждений. Ходе проверок нашли более 100 нарушений, который успели устранить до начала учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU