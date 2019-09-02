На вокзале в Липецке нашли неизвестного потерявшегося мужчину

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-02T08:29:55+03:00

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В воскресенье, 1 сентября, на автовокзале Липецка нашли неизвестного мужчину. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», человек называет себя Гришин Сергей Иванович. При этом адрес проживания мужчина назвать не может. Также он не может сообщить, где проживает и как связаться с его родственниками или знакомыми.

В настоящее время волонтеры пытаются точно установить личность мужчины и найти его родных. Для этого просят отозваться родственников, друзей или знакомых человека.

Просьба ко всем, кто видел мужчину на фото, владеет информацией о его личности, может его идентифицировать или знает, где он живет, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция, 8(4742)37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU