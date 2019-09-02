В День города в Ельце сгорело заброшенное здание XIX века

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-02T09:18:53+03:00

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В Минувшее воскресенье, 1 сентября, в Липецкой области отмечали 873 годовщину образования Ельца. В разгар праздника, после 18.00, в древнем городе вспыхнуло старинное заброшенное здание. Пожар случился на улице Пушкина, в промежутке между улицами Карла Маркса и Лермонтова.

Пожар в день города в Ельце .

Огромный столб черного дыма поднялся на городом вечером. Как выяснилось, горело заброшенное пустующее здание XIX века. К месту сразу стянулись сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.

Тушение пожара в Ельце .

Совпадение, что пожар произошел в День города, отметили местные жители в соцсетях, где под фото и видео оставляли комментарии в стиле «классно зажгли на день города», «пожар в честь дня города» и т. д.

Пожар в Ельце .

При этом ельчане заметили, как профессионально сработали пожарные, которые оказались на месте в считанные секунды, после чего быстро и слаженно потушили огромную горящую крышу заброшки и чердак.

ИСТОЧНИК KP.RU