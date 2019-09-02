2019-09-02T10:52:26+03:00
Общество

Из-за митингов и шествий в Липецке два дня не будут продавать алкоголь

Продажу ограничат 5 и 7 сентября
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке запретят продавать алкогольВ Липецке запретят продавать алкогольФото: Лия МУРАДЬЯН
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На этой неделе в Липецке пройдет ряд массовых мероприятий, что станет причиной ограничения продажи алкоголя в некоторых районах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, первый митинг состоится в четверг, 5 сентября, на Липецком городище, он пройдет с 12 до 14.00. Еще одно мероприятие пройдет в тот же день у областного центра культуры с 18 до 20.00.

Также шествие и митинг состоятся в субботу, 7 сентября, с 12 до 15.30, по городу пройдет три колонии. Участники первой колонны пройдут от Соборной площади к городищу через улицы Зегеля и Плеханова, вторая колонная пройдет через художественный музей, третья двинется от ЛГТУ. Продавать спиртное запрещено на протяжении всех маршрутов.

Напомним, что по закону продажа алкоголя, включая общепиты запрещена в местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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