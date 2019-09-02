За два дня в Липецкой области попали в ДТП четыре байкера, включая подростков

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-02T10:55:16+03:00

5 человек пострадали в ДТП с мототехникой за 2 дня Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В авариях с мототехникой пострадали пять человек, трое из которых несовершеннолетние

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Прошедшие трое суток, с 30 августа по 1 сентября, в Липецкой области оказались весьма тарвмоопасны для водителей мототехники. Так вечером 30 в селе Становое в 18.55 попал в аварию 15-летний водитель мопеда «Альфа». По предварительным данным ГИБДД, подросток слишком сильно разогнался, из-за чего не вписался в поворот и влетел в кусты. На мопеде с парнем также ехала 16-летняя девушка – оба подростка в детской больнице.

В тот же вечер в селе Доброе не справился с управлением и упал с мопеда «Велс» 18-летний парень. Молодого человека также увезли в больницу.

31 августа ДТП с двухколесным транспортом случилось в самом Липецке. В 20.00 на улице Студеновской 16-летний водитель мопеда «Рейсер» влетел в «Альфа-Ромео». Подросток получил травмы.

В тот же день на трассе «Дон» в Становлянском районе в не смог удержать мотоцикл на дороге 34-летний водитель «Ямаха». Мотоцикл перевернулся, байкера увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU