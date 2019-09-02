Кафе оштрафовали на полмиллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии
Сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими проверили одно из кафе в районе ЛТЗ. Оказалось, что в заведении по улице Краснозаводская в Липецке торгуют алкоголем без соответствующей лицензии. Всю спиртную продукцию изъяли. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В отношении владельца кафе возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". Предпринимателя оштрафовали на 500 тыс. рублей.
Напомним, что действующее законодательство предъявляет повышенные требования к обороту алкогольной продукции. Реализовывать спиртное предприниматели могут, если у них есть специальное разрешение - лицензия. В ином случае владельцам точек грозит крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU