Кафе оштрафовали на полмиллиона рублей за продажу алкоголя без лицензии

СЕГОДНЯ 12:31 2019-09-02T14:21:59+03:00

В Липецке предпринимателя оштрафовали на 500 тыс. рулей за торговлю алкоголем без лицензии Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими проверили одно из кафе в районе ЛТЗ. Оказалось, что в заведении по улице Краснозаводская в Липецке торгуют алкоголем без соответствующей лицензии. Всю спиртную продукцию изъяли. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении владельца кафе возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". Предпринимателя оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Напомним, что действующее законодательство предъявляет повышенные требования к обороту алкогольной продукции. Реализовывать спиртное предприниматели могут, если у них есть специальное разрешение - лицензия. В ином случае владельцам точек грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU