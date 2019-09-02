Контрольная закупка пива обернулась уголовной статьей для липецкого полицейского

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-02T15:57:55+03:00

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В Липецке вынесли окончательный приговор сотруднику «Тербунского» отдела полиции, которого признали виновным в ряде должностных преступлений. По данным пресс-службы областной прокуратуры, полицейский пытался поймать на продаже алкоголя несовершеннолетним сотрудников закусочной. Для этого он заслал на контрольный закуп 16-летнего парня, которому дал купюру в 5000 рублей.

Подростку продали пол-литра пива, пачку сигарет и рыбу, и дали сдачу 4700 рублей. На выходе страж порядка забрал сдачу и вошел в заведение с парнем, чтобы составить протокол на кассира.

Заполняя документы, полицейский забрал свою купюру в 5000 рублей и обещал вернуть кассирше ее 4700, но так и не вернул. Позже он же, согласно материалам дела, пытаясь повысить раскрываемость и отличиться перед начальством, спровоцировал жителя Долгоруково на преступление с наркотиками.

Все это сотрудник полиции в суде отрицал. Районный суд приговорил его к 4.5 годам условно. Полицейский пытался обжаловать решение, но приговор оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU